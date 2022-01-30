Faturalara isyan: Üç çocukla buz gibi evde ısınamıyorum, bu nasıl düzen!

TKP Bayraklı Merkez Semt Evi'nin çağrısıyla bugün yapılan eylemde faturalara, hayat pahalılığına karşı isyan sesi yükseldi.

Elektriğe yapılan zamlar ve son dönemde gelen fahiş faturaların protesto edildiği eylemde konuşan Kadın Dayanışma Komiteleri'nden bir kadın, üç çocuğunu beslenme çantalarını dolduramadığı için bir hafta boyunca okula gönderemediğini, yakacak bulamadığı için ısınamadığını belirterek "Bu nasıl düzen anlamıyorum" dedi:

"3 tane çocukla buz gibi evde ısınamıyorum. Çocuklarımın giyemediği eşyaları yakarak ısınabiliyorum."

Eylemde yüksek faturalara karşı "Hemen Devletleştirme" çağrısı yapıldı.