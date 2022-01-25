Fatma Şahin'in 'tam bir deli' dediği rektörden açıklama: Ben hocayım ya

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Aralık’taki Gaziantep ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e "Rektörden şikayetçi misiniz" diye sorduğu, Şahin'in verdiği yanıtın açık kalan mikrofondan duyulduğu görüntüler gündem olmuştu. Şahin Erdoğan'a Rektör için “Çok kötü, çok kötü, tam bir deli” demişti.

Şahin’in "deli" dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın Odatv’den Hazar Şahsuvar’a konuşarak, “Ben ilgilenmiyorum bunlarla ben hocayım ya. Öğretim üyeliğime hocalığıma devam edeceğim. Kim ne derse desin” dedi.

'Fotoğrafımızı çekseler ne olur?'

Özaydın'a ülkücü mafya Sedat Peker’e yakın isimlerden Hasip Şahin'le fotoğrafları da sorulurken, Özaydın, "Ben düzgün bir öğretim üyesiyim. Tanımam, bilmem kimdir nedir. Çekerler fotoğrafı, ben bilmem benim iznim yok, tanımam etmem" dedi.

"Karşılıklı oturup konuşuyorsunuz?" sözleri üzerine Özaydın şunları söyledi:

"Hayır hayır sizle de konuşuyoruz sizle de çekseler ne olur. Yani biz insanız… Tanımam, etmem… İlişkimiz olmadı ben öğretim üyesiyim, dürüstçe namusluca hizmet etmeye çalışıyoruz. İlişkim yok, yani seninle de konuştuk şimdi fotoğrafımızı çekseler ne olur? Ben tanımam etmem. Ben hocayım işimize bakacağız. Öğrenci yetiştirmeye devam edeceğiz."