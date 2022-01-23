Fatma Şahin'in Erdoğan'a yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinde Fatma Şahin'e 'Rektörden şikayetçi misiniz' diye sorduğu, Şahin'in verdiği yanıtın açık kalan mikrofondan duyulduğu görüntüler gündem oldu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'in son haftası Gaziantep'e yaptığı ziyarette dikkat çekici bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. 

Gaziantep Şahinbey Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan'ın paylaştığı görüntüye göre Erdoğan, toplu açılış töreni için kürsüdeyken yanındaki AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e doğru eğilerek "Rektörden şikayetçi misiniz?" diye soruyor.

Şahin ise bunun üzerine "Çok kötü çok kötü. Tam bir deli.” yanıtı veriyor.

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