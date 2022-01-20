Fatma Şahin ve yolda mahsur kalanları suçlayan daire başkanı hakkında suç duyurusu

Gaziantep’te iki gün boyunca etkili kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalmış ve birçok kişi yardım alamadıklarını belirterek yerel yönetimi yetersiz kalmakla eleştirmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti.

Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlamıştı.

"Aracında kar lastiği takılı mı? Yok.. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok.. Bu gün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok.. Bir mahana bulamda hökümete belediyelere saydıram…" ifadelerini kullanan Tanrıöver, tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.

Halk TV’de yer alan habere göre, CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı savunularak cezalandırılmaları istendi.