Fatma Nur ve Hifa İkra için adalet: Mahkeme Başkanı'nın rapor aldığı ortaya çıktı

Kuran’a Hizmet Vakfı üyesi Ayhan Şengüler'in, kızı Hifa İkra'ya yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, mahkeme başkanının rapor alması nedeniyle bugün karar çıkması beklenmiyor.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlaması planlanan duruşma öncesinde adliye ve çevresinde yoğun polis önlemleri alındı.

Kadın örgütleri ve dernekler, sanığın tutuksuz yargılanmaya devam etmesine ve adliye önündeki güvenlik tedbirlerine tepki gösterdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin yoğunluğuna dikkat çekilerek, "Fatmanur ve İkra'nın yaşaması için alınmayan önlemler, duruşma öncesinde alınıyor. Üstelik sanık hâlâ tutuksuz yargılanıyor" ifadelerine yer verildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) de “Suçlulardan da suç ortaklarından da hesap soracağız” açıklaması yaparak duruşma için Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde olacaklarını duyurdu. Çok sayıda kadın örgütü adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Duruşma başladı

Basına ve izleyiciye kapalı olarak görülen duruşma yaklaşık 40 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Karar çıkması beklenen kritik celsede, mahkeme başkanının "hastalık" gerekçesiyle rapor aldığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine bugünkü oturumda yalnızca ilgili kurumların davaya katılma taleplerinin değerlendirileceği bildirildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları, Kadın Dayanışma Komiteleri avukatları, Baro Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mor Dayanışma ve CHP adına avukatlar duruşmaya katıldı.

Tüm duruşmalara gelen sanık Ayhan Şengüler bu duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da takip ediyor. Duruşmada kurumların katılım talepleri alınacak.