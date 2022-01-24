Fatma Girik ile Uğur Mumcu madenciler için kol kola girmişti

Uğur Mumcu’nun gericiler tarafından katledilişinin 29. yıldönümünde Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik’in yaşamını yitirdiği haberini aldı Türkiye.

Girik ile Mumcu bundan 32 yıl önce Zonguldak’ta madenciler ayağa kalktıklarında kortejin başında kol kola madencilere destek için oradaydı.

1990'da madencilerin Ankara'ya düzenlediği büyük yürüyüşün öncesindeki günlerde Zonguldak'ta çekilmiş bu fotoğrafı gazeteci Mustafa Hoş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hatırlattı:

Hoş paylaşımına "Bu fotoğraflar çekildiğinde Zonguldak’ta muhabirdim. Madenciler destek ve dayanışma ile moral buluyorlardı. Uğur Mumcu, Şemsi Denizer ve Fatma Girik ve İlhan Selçuk. Binlerce insan 'Çankaya’nın şişmanı işçi düşmanı. Gemileri yaktık geri dönüş yok' diyordu" notunu düştü.