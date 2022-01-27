Fatma Girik için ilk tören Şişli Belediyesi'nde yapıldı

Fatma Girik'in kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen cenaze töreni bugün yapıldı.

İlk tören, 1989-1994 yılları arasında başkanlık yaptığı Şişli Belediyesi’nde yapıldı. Fatma Girik’in Türk bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.

'Şişli'ye çok emek verdi'

Manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, törende yaptığı konuşmada, "Fatma annem Şişli’ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye Başkanı iken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın 07.00'sinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi" dedi.

'Adının verildiği kız yurdunun açılışına katılacaktı'

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik de "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli’de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin Başkan ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu günün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de "Fatma Girik benim için çok özel bir isimdi. Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ben de SHP Şişli İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyordum. Kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum, onunla çok kıymetli vakitler geçirdim" dedi.

Fatma Girik'in usta sanatçılığı ve sunduğu toplumsal içerikli filmler seçkisiyle milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu söyleyen Keskin "Bunu, hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profille de besledi. Toplumsal mücadelelerde, haksızlıklar karşısındaki tepkilerde 'Fatma Girik' ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı; emekçinin hak aradığı her yerde, sendikalaşma süreçlerinde, ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi" dedi.

'Devrimci bir duruşu vardı'

Keskin şöyle konuştu:

"Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hâlâ aklımızda. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu; alelade bir vatandaş olarak da dev bir sanatçı olarak da bir siyasetçi olarak da yaşamının son anına kadar korudu. Bir belediye başkanı olarak Fatma Girik, yalnızca Şişli için değil, toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından da çok önemli bir isimdi. Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasağına karşı belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Tüm Bel-Sen ile imzaladığı toplu sözleşme ve bu sözleşmenin tüm gereklerini yerine getirmesi yerel yönetimler tarihimizde bir ilktir. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları, özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde çok kıymetli örnekler olarak karşımızda durmakta ve yalnızca bize değil toplumcu belediyelerimizin hepsine feyiz vermektedir." (ANKA)