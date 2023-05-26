Fatih'te pide fırınında yangın: Dört kişi yaşamını yitirdi

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan fırında kalan dört kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Mezopotamya'nın haberine göre; İstanbul’da çalıştıkları fırında kalan dört kişinin, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ileri sürüldü. İddiaya göre; Mardin nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa ile Abdulkadir Erboğa, çalıştıkları fırının üst katında gece yatarken yangın çıktı. Fırına gelenler, akraba olan dört kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan ilk incelemede Mehmet Erboğa, Mehmet Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa’nın dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Hayatını kaybeden kişilerin cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, Abdulkadir Erboğa ise tedavi altına alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Erboğa da hayatını kaybetti. Erboğa'nın cesedi de otopsi için morga kaldırıldı. Dört gencin cenazesinin memleketlerine götürüleceği belirtildi.