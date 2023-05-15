Antalya Serbest Bölge’de bulunan bir yat firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği bildirildi. (AA)
Antalya Serbest Bölge'de yat firmasında yangın
Antalya Serbest Bölge'deki bir yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Haber Merkezi
Antalya Serbest Bölge’de bulunan bir yat firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği bildirildi. (AA)