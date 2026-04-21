Fatih'te oteldeki 2 ölümün daha ilaçlamadan olduğu kesinleşti: 5 tutuklama

Otel ve konutlardaki denetimsiz ilaçlama sonucu ölümlerin sayısı artarken, konuyla ilgili yeni bir tutuklama kararı geldi.

İstanbul Fatih'te geçen yıl 22 Ağustos 2025'te Beyazıt Hamam Sokak'taki otel odasında Hollanda pasaportuyla kayıtlı aileden Muhabbet Yazdani (15) ve Muhammet Jamil Yusuf (17) ölü bulunmuştu. Baba Rashid Mohammed Ajoeb (57) ise durumu ağır olduğu için şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporuna göre 2 çocuğun ölüm nedeninin, yine Fatih'te bir otelde zehirlenme şüphesiyle fenalaşan Böcek ailesinin de yaşamını yitirmesine neden olan ilaçlamada kullanılan alüminyum fosfit (fosfin) maddesinden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine dün polis ekipleri, otel işletmecisi Erhan B. (33), otel çalışanı Ümit Y. (31), temizlik görevlisi Özbekistan uyruklu Shakhla A, ilaçlama şirketi sahibi Murat E. (47) ve ilaçlamayı yapan çalışan Sezer S'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Hollandalı aile, 22 Ağustos 2025'te turistik amaçlı geldikleri İstanbul'da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan bir oteli tercih etmiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb (57) çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine dönmüştü.

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, baba Rashid Mohammed Ajoeb de ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polisin yaptığı çalışmada, çocukların 20 Ağustos'ta babalarıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki ayrı işyerinde yemek yedikten sonra rahatsızlandıkları belirlenmişti.

Ölen çocukların yiyecek ve içecek için gittikleri işletmelerin sahipleri E.K, B.K, A.K. ve T.M.Ç'yi gözaltına alınmış, şüphelilerden E.K. hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ekipler, iki işyerinden aldıkları numuneleri de Adli Tıp Kurumu'na göndermişti.

Böcek Ailesi sonrası ilaçlama kaynaklı ölümler şüpheli hale geldi

Benzer bir durum yine Fatih'te Böcek Ailesi'nin başına gelmiş, olayda pek çok ihmal olduğu anlaşılmıştı. Yardım almaya çalışan aile otelde kilitli kalmıştı.

Tahtakurularını yok etmek için yaygın olarak kullanılan "alüminyum fosfit" maddesinin şüphelenilenler arasında olduğunu ve kullanımının devlet kontrolünde olması gerektiğini soL'da da gündeme getirmiştik. Konut, okul, hastane gibi alanlarda kullanılması yasak olan madde için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çalışan memur bile "denetim" yapamadıklarını anlatmıştı.

İlaçlama şirketinin halka açık yerlerde kullanılması yasak olan maddeyi daha önce de kullandığı ortaya çıkmıştı.