Fatih'te İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir İETT otobüsünün şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA'nın haberine göre; bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre otobüs kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı.



Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.