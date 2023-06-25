İstanbul'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Avcılar E-5 yan yol Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil, taksiye çarptı ardından motosikleti altına alarak sürükledi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet ve taksinin sürücüleri, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Trafik yoğunluğu oluşan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. (AA)