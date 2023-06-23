Fatih'te bir kadın silahla vurularak öldürüldü

İstanbul Fatih'te Moldova vatandaşı Elena David'i vurarak öldüren B.A. adlı erkek intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre olay dün akşam saatlerinde Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A., eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elena David'in (25) çalıştığı iş hanına geldi. Bu sırada çıkan tartışmada B.A. tabanca ile önce kadına sonra da kendisine ateş etti.

Silah sesleri üzerine olay yerine giden çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elena David'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı B.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş hanındaki çantacıda çalıştığı öğrenilen Elena David'in cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.