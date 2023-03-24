Fatih'te bir gerici cansız mankenlere saldırmıştı: KDK ve TKP'den esnafa ziyaret

İstanbul Fatih'te geçen hafta iç çamaşırı satılan bir mağazanın önündeki cansız mankenler bir gericinin saldırısına uğramıştı. Tekmeleyerek mankenleri yere düşüren saldırgan "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaşmıştı.

Fatih Kadın Dayanışma Komitesi saldırıya uğrayan işyerini ziyaret etti. Ziyarete TKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Buğra Üstündağ da katıldı.

İşyeri sahibi Melis Alptekin "Cansız manken çocuklarımıza zarar veremez ama gerici ve yobazlar çocuklara zarar verebilir. Keşke aynı tepkiyi kadın cinayetlerinde ya da çocuk tecavüzlerinde gösterebilseler" dedi.

Fatih Kadın Dayanışma Komitesi ziyaret sırasında Alptekin'le bir söyleşi gerçekleştirdi.

Alptekin, Fatih KDK'nin sorularını şöyle yanıtladı:

'Umarım en kısa zamanda yakalanır'

Öncelikle çok geçmiş olsun. İç çamaşırı giydirdiğiniz cansız mankene mağazanızın önünde bir gerici bir saldırı oldu. Bu süreçte hem basına verdiğiniz demeçlerde hem de sosyal medyada size yönelik tepkilere verdiğiniz cevaplar birçok kişinin içine su serpti diyebiliriz. Bir daha mağazaya gelip rahatsız eden birileri oldu mu?

Aynı kişi bir sonraki gün arabasıyla dik dik bakarak geçmiş, bir sonraki gün de yine mağazaya bakarak arabayla geçti. Ama tekrar bir saldırı olmadı. Biz şikayetçi olduk, kamera kayıtları da alındı. Umarım yakalanır en kısa zamanda.

Peki böyle bir saldırı karşısında komşu esnafların tepkisi ne oldu?

Şöyle ki o gün rüzgarlı bir gündü ve mankenler düşmüştü daha önce de. Yine bir ses duydum ve yine düştüklerini düşündüm ve biraz bekledim doğrusu ama baktım başka sesler geliyor hemen dışarı çıktım. Zaten adam da bağırmıştı daha önce “Buranın sahibi kim?” diye. Sonra ben çıkınca da şunları söylediğini duydum: “Kadın bedenini teşhir ediyorsunuz.” Amcam fark etmiş ve düşen mankeni kaldırıyor sanmış önce ama adam ikinci mankeni de devirince niyetinin ne olduğu anlaşılmış.

'Bir süre sonra cansız mankenlere değil bizlere saldıracaklar'

Sosyal medyada da duyuldu epey bu saldırı. Nasıl tepkiler aldınız?

Sosyal medyada çok dolaştı. Hatta Twitter'da TT oldu. Bazı muhalif gazetelerde de haber konusu oldu. Sonra röportaja geldiler. Röportajı da kabul etmemde tek amacım doğrusu insanların bu zihniyeti görmesiydi. Çünkü hemcinslerim açısından bir korku taşıyorum. Video paylaşıldıktan sonra Youtube’daki yorumların bazılarında bile saldırıya hak verenler oldu. “Biz bile kapının önünden geçemiyoruz, bu mankenlere bakamıyoruz, çoluğumuz çocuğumuz var” gibi yorum yapanlar oldu. İşte bu zihniyetlerin görülmesini istedim. Çoğalacaklar ve bir süre sonra cansız mankene değil de bizlere, kadınlara saldıracaklar. Yazın bile şortlu olarak sokağa çıktığımızda bunlara kalıyorsak bir süre sonra pantolon giydiğimiz için ya da başımız açık olduğu için de bunlara maruz kalacağız. Önümüzde seçimler var, insanların bunu görebilmesi ve düşünebilmesi gerekiyor. Zaten ben desteklemiyorum bu görüşü. Bunu destekleyen insanların da nereye varacağımızı görmelerini istedim, videonun da ses getirmesini istedim.

'Cansız mankenler çocuklarımıza zarar veremez ama gericiler verebilir'

Sizin o yorumlara verdiğiniz bir cevap da aslında çok önemliydi. “Cansız mankenlerden değil, çocuklarınızı taciz edenlerden, tecavüzcülerden koruyun” demişsiniz.

Evet, çünkü çok sinirlendim açıkçası. Malıma, mağazama tecavüz edilmiş bir yandan bir yandan da video altındaki şu yorumları görüyorum: “Bu kadını tanıyorum, dükkanı biliyorum. Çocuklarımız için uygunsuz bir görüntü” demişler. Ben sonuçta mağaza sahibi olan sattığım ürünü göstermek için teşhir koymak zorundayım. Müşterim bunu görmeden içerde ne olduğunu bilemez. Bir de şöyle bir şey var, cansız manken çocuklarımıza zarar veremez ama gerici ve yobazlar çocuklara zarar verebilir. Keşke aynı tepkiyi kadın cinayetlerinde ya da çocuk tecavüzlerinde gösterebilseler. Aynı tepkiyi bu kesimden hiç alamıyoruz. Kız şort giymiş dövmüşler oh ne güzel olmuş diyorlar. Yani cansız mankene yapılan bir saldırıyı bile alkışlıyorlarsa bilemedim yani.

Aslında ülkemizde mücadele var, bu zihniyetin baskın olduğunu söyleyemeyiz, bu anlamda laiklik içi boşaltılsa da şimdi çok önemli bir mücadele başlığı. Bu zihniyet dediğiniz yani iktidar bu sebeple kaybedecek, laiklik mücadelesinde kaybettiği için.

İşte ben de bu yüzden duyulmasını istedim, ben de doğuluyum, ataerkil bir kültürden geliyorum. Bu nedenle ne kadar duyurulursa, açığa çıkarsa iyi olur diye düşünüyorum. Benim hiçbir şekilde yurtdışına çıkma hayalim olmadı, ben ülkemi çok severim, ama bu sistem değişmezse bir kadın olarak bu ülkede yaşamak istemem. Ama ben bunun için kalıp savaşmak istiyorum.

Ama yine de umudu koruyoruz, yaşadığımız felakette aslında ne kadar dayanışmacı olduğumuzu ve birbirimizin yaralarını ne kadar iyi sarabildiğimizi gördük.

Evet aslında, baştaki siyasetçiler olmasa halk kendini çok güzel yönetecek.