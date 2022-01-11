Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasına neden olan Feyza Öznur kimdir?

Yazarımız ve TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, dün AKP'nin sosyal medya trolü Feyza Öznur'un şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.

Gözaltı gerekçesi ise Yaşlı'nın Öznur'un BBC Türkçe'nin "Geçinemeyenler" belgeselini hedef aldığı "Geçiremeyenler" başlıklı videosuna gösterdiği tepkiydi. Söz konusu videoya sosyal medyadan tepki gösteren Yaşlı, "İnsanlar Türkiye’de açlıktan, yoksulluktan intihar ederken bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor Pelikan yalısından" demiş, bu sözler soruşturma konusu yapılınca gözaltına alınmıştı.

Pelikan yalısından

Bu haber sonrası yeniden gündem olan Öznur, Pelikan yalısı sakinlerinden.

AKP içinde Berat Albayrak, Hilal Kaplan, Süheyb Öğüt ve Cemil Barlas gibi isimlerin içinde yer aldığı grup, Davutoğlu'nun partiden tasfiyesi sırasında yayımladıkları Pelikan Bildirisi sonrası bu isimle anılır olmuştu.

Öznur'un da gündem olması çektiği vasat videolarla değil, bu yalıyla kurduğu ilişkinin açığa çıkmasıyla olmuştu.

Ahmet Davutoğlu'na yakın Medyanotu adlı site, konuya ilişkin bir haberinde, “Pelikan Örgütü’nün Kuzguncuk’ta belirsiz bir finans kaynağıyla idame ettirdiği ve Bosphorus Global adı altında isimsiz bildirilerle gerek hükümet içinden gerekse AK Parti içerisinden başbakanlara, bakanlara, milletvekillerine ve kulaklarına fısıldanan kişilere operasyon çektiği Kuzguncuk’taki yalısının işlevi bunlarla sınırlı değil. Örgüt, Kuzguncuk’taki mekanını sosyal medyadaki trollerinin hizmetine de sunuyor” demiş, Öznur'un videolarını bu yalıda çektiğine işaret etmişti.

Ne iş yaptığı Peker videosuyla ortaya çıkmıştı

Öznur'un AKP'nin yalısından yaptığı sosyal medya trollüğü dışındaki işi ise ülkücü mafya Sedat Peker'in çektiği bir videoyla ortaya çıkmıştı.

Sedat Peker, Erdoğan’ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı görüşmenin kaydını "Tayyip abinin damadı Serdar Ekşi ile yaptığım telefon görüşmesi" başlığıyla yayınlamış, Feyza Öznur'un adı da söz konusu görüşmede geçmişti.

Serdar Ekşi, söz konusu görüşme kaydında Peker'e, "Şöyle ben, Süheyb'le... Feyza'yla ben konuştum, Hilal'in yardımcısı var. Seni de takip ediyor hatta, Twitter'dan. Bu Hilal'in yardımcısı, beni aradı. İlk video yayınladın ya reis pelikanlar diye" aktarımında bulunmuş, Feyza Öznur'un işini de açık etmişti.

Bu gelişmenin ardından açıklamada bulunan Öznur ise "Ben yalıdan önce Hilal Kaplan'la tartışmış bir insandım. Serdar Ekşi'nin Taha Ün'le yakınlığını sizlerden öğreniyorum. Kafesine gittiğimde o Taha'yı mekandan kovdum diyordu, şaka gibi. Gündem olacak hiçbir şey yok, bizi bilenler biliyor" diyerek kendisini savunmuştu.