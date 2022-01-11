Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasına neden olan Feyza Öznur kimdir?

Yazarımız ve TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, dün AKP'nin sosyal medya trolü Feyza Öznur'un şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.
Gözaltı gerekçesi ise Yaşlı'nın Öznur'un BBC Türkçe'nin "Geçinemeyenler" belgeselini hedef aldığı "Geçiremeyenler" başlıklı videosuna gösterdiği tepkiydi. Söz konusu videoya sosyal medyadan tepki gösteren Yaşlı, "İnsanlar Türkiye’de açlıktan, yoksulluktan intihar ederken bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor Pelikan yalısından" demiş, bu sözler soruşturma konusu yapılınca gözaltına alınmıştı.
Pelikan yalısından
Bu haber sonrası yeniden gündem olan Öznur, Pelikan yalısı sakinlerinden.
AKP içinde Berat Albayrak, Hilal Kaplan, Süheyb Öğüt ve Cemil Barlas gibi isimlerin içinde yer aldığı grup, Davutoğlu'nun partiden tasfiyesi sırasında yayımladıkları Pelikan Bildirisi sonrası bu isimle anılır olmuştu.
Öznur'un da gündem olması çektiği vasat videolarla değil, bu yalıyla kurduğu ilişkinin açığa çıkmasıyla olmuştu.
Ahmet Davutoğlu'na yakın Medyanotu adlı site, konuya ilişkin bir haberinde, “Pelikan Örgütü’nün Kuzguncuk’ta belirsiz bir finans kaynağıyla idame ettirdiği ve Bosphorus Global adı altında isimsiz bildirilerle gerek hükümet içinden gerekse AK Parti içerisinden başbakanlara, bakanlara, milletvekillerine ve kulaklarına fısıldanan kişilere operasyon çektiği Kuzguncuk’taki yalısının işlevi bunlarla sınırlı değil. Örgüt, Kuzguncuk’taki mekanını sosyal medyadaki trollerinin hizmetine de sunuyor” demiş, Öznur'un videolarını bu yalıda çektiğine işaret etmişti.
Ne iş yaptığı Peker videosuyla ortaya çıkmıştı
Öznur'un AKP'nin yalısından yaptığı sosyal medya trollüğü dışındaki işi ise ülkücü mafya Sedat Peker'in çektiği bir videoyla ortaya çıkmıştı.
Sedat Peker, Erdoğan’ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı görüşmenin kaydını "Tayyip abinin damadı Serdar Ekşi ile yaptığım telefon görüşmesi" başlığıyla yayınlamış, Feyza Öznur'un adı da söz konusu görüşmede geçmişti.
Serdar Ekşi, söz konusu görüşme kaydında Peker'e, "Şöyle ben, Süheyb'le... Feyza'yla ben konuştum, Hilal'in yardımcısı var. Seni de takip ediyor hatta, Twitter'dan. Bu Hilal'in yardımcısı, beni aradı. İlk video yayınladın ya reis pelikanlar diye" aktarımında bulunmuş, Feyza Öznur'un işini de açık etmişti.
Bu gelişmenin ardından açıklamada bulunan Öznur ise "Ben yalıdan önce Hilal Kaplan'la tartışmış bir insandım. Serdar Ekşi'nin Taha Ün'le yakınlığını sizlerden öğreniyorum. Kafesine gittiğimde o Taha'yı mekandan kovdum diyordu, şaka gibi. Gündem olacak hiçbir şey yok, bizi bilenler biliyor" diyerek kendisini savunmuştu.
Böyle olur AKP’nin sosyal medya şarlatanı
Yazarımız Sema Karadal, 6 Ocak 2020'de "Böyle olur AKP’nin sosyal medya şarlatanı" yazısında, Öznur'un misyonunu ve yaptığı işleri yazmıştı. Yazıdan bir bölüm şöyle:
"Son zamanlarda çektiği skeçlerle sosyal medyada dikkat çeken bir kadın var. Hesabın adı çok da önemli değil ancak binlerce takipçisi olduğunu belirtelim. Öyle bir gün aklına esmiş de milletle dalga geçeyim diye skeçler hazırlamamış; orası belli. Gündemi hiç sektirmiyor, nereye vuracağını biliyor.
Hilal Kaplan’la karşılıklı ‘retweet’leşiyorlar. En son birlikte yolculuk fotoğrafını paylaştı. Hilal Kaplan da onu “şahane yol arkadaşı” olarak tanımladı. Elini tutanlar ortada yani.
Skeçlerinde, sarıklı gerici avındaki CHP’liden yerli otomobile, Kanal İstanbul’dan Las Tesis eylemlerine ne ararsanız var. Modern, AKP karşıtı, laik kesim, hedef tahtasına oturtulmuş. Kendisi başrolde, eleştirdiği kesimden bir kadını oynuyor. Paralı olduğu her halinden belli olan ve elinde cep telefonu ile oturduğu yerden memleket kurtaranlardan birini canlandırıyor sıklıkla. Aslında ülke adına atılan pek çok değerli adımın, sırf Erdoğan yapıyor diye nasıl karşıya alındığı mesajını veriyor sonuç olarak. Bir de tüm bu karşıya almaların ne kadar temelsiz ve tutarsız olduğunu…
Hedef alınan “muhalif” kesimin de bu tip işlere bolca malzeme verdiği açık. İlkelerinden koparılmış, tarihselliğinden uzaklaşmış Atatürk aşkı, bugün karikatürize edilmeye çok müsait. Ya da sınıf bağlamından koparılmış, kadın-erkek emekçilerin sömürüsüne gözlerini kapatıp, düşmanı “erkek” ilan eden kadın mücadelesi…Bir de orta sınıf konformizmini ekleyin, alın size eğlencelik seyirler.
Las Tesis eylemlerini hedef aldığı skeçte; Erdoğan’a bir şey deme arzusu, bir kadının öldürülmesi haberiyle birlikte (neredeyse mutluluk içinde), nevrotik bir biçimde şarkı söyleme eylemine dönüşüyor. Her gün bir kadının katledildiği bir ülkede, bunu mizah konusu yapabilmek ve gülebilmek ayrı bir zihinsellik gerektirdiğinden biz gülemedik.
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Tüm gün elinde telefon, sarıklı arayan başka bir nevrotik “laik” kadın videosu da var. Arıyor, arıyor ama bir tane bile sarıklı bulamıyor. Öyle canı sıkılıyor ki en sonunda İzmir Marşı’nı yüksek sesle açarak çevreyi rahatsız ediyor, kendine dalaşacak birini buluyor ve biraz olsun rahatlıyor.
Sarıklıları, yoksul ailelerin çocuklarını göndermek zorunda kaldıkları yurtlarda aramalıydı oysa. Çocuk yaşta zorla evlendirilen kızlara sormalıydı onları. Haftalarca maaşını alamayan işçilere, kirasını ödeyemediği için evinden olan kiracıya sormalıydı. Bazen patron kılığında bazen elindeki ile yetinmesini, şükretmesini öğütleyen tarikatçı kılığında her yerdeler.
Büyük mücadelelerle kazanılmış olanları kaybediyoruz. Bugün her tür gericilik yaşamımızı sardıysa, eğitim ve sağlık bilimsellikten uzaksa, çocuklar evlendiriliyor ve doğum yapıyorsa, kadınlar şiddet görüyor ve öldürülüyorsa; bu ülkede atılmış ilerici adımlara sahip çıkmayanların suçu büyük. Biraz da onlar yüzünden bunca çiğliğe maruz kalıyor, aşağılanıyoruz.
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Bu düzenin bekçilerinin, büyük projeler diye alkış tuttuğu her şeyin bir bedeli var. O bedel, en iyi olasılıkla emekçilerin alın teri. Ve dahası, giderek artan sayıda emekçinin canı, kanı… Ancak düzenin uşakları bir şeyi unutuyor. Karikatürize ederek, dalga geçerek karşıya aldıklarından ibaret değil “muhalefet”. İnsanlığın mirasına sahip çıkan ve daha ileriye taşımayı sorumlulukları bilen komünistler var bu ülkede. İyi ki var…