Fatih Yaşlı’ya Pelikancıların şikayetiyle gözaltı: 'Haysiyetsizlik müsameresi devam ediyor!'

soL yazarı Fatih Yaşlı Pelikancılara yakınlığıyla bilinen ve “Geçinemiyoruz” videolarındaki yurttaşlarla dalga geçen videosunu Twitter’dan yayınlayan Feyza Öznur’un başvurusu üzerine bugün Ankara AŞTİ’de gözaltına alındı.

Adliyede savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan Yaşlı gözaltına alınmasıyla ilgili soL’a konuştu.

Yaşlı “Feyza Öznur isimli Pelikan yalısına yakın olan sosyal medyada çıkan bir kadın vardı. O kadın ‘geçinemiyoruz’ diyen yurttaşlarla ilgili olarak bir video çekmişti. Ben de o videonun üzerine ‘Bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor. İnsanlar Türkiye’de açlıktan, yoksulluktan intihar ederken bir haysiyetsizlik müsameresi sergileniyor Pelikan yalısından” şeklinde bir twit atmıştım. Twiti bulamıyorum, çünkü videoyu sildiği için benim twitim de kaybolmuş” dedi.

Tebligat gitmedi, yakalama kararı çıktı

Bunun üzerine Feyza Öznur’un kendisi hakkında hakaret iddiasıyla şikayette bulunmuş olduğunu öğrendiklerini kaydeden Yaşlı “Şikayet etmiş. Fakat bana savcılıktan ifade vermem için tebligat ulaşmadı. Tebligat yollamamışlar yani ortada tebligat yok. Tebligat olmadığı için de ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle yakalama kararı çıkartılmış. Bugün de telefon edip 'karakola gelin' demek yerine AŞTİ’de otobüse binerken otobüsten gözaltına aldılar" dedi.

'Haysiyetsizlik müsameresi hâlâ var'

Öncesinde soL Haber’de çıkan bir yazısıyla ilgili soruşturmadan dolayı gözaltına alındığını tahmin ettiklerini kaydeden Yaşlı böyle bir durumla karşılaştıklarını aktardı.

Yaşlı “Ben savcıya verdiğim ifadede de 'sözlerimin arkasındayım' dedim. Bu ülkede insanlar açlıktan, yoksulluktan intihar ediyorlar, geçinemiyorlar. Bu bir gerçeklik. Bu durumla dalga geçen herkesin farkında olmaya ve onların ne yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Ortada bir haysiyetsizlik müsameresi vardı ve hâlâ da var” dedi.