Yazarımız Fatih Yaşlı serbest bırakıldı

Yazarımız Fatih Yaşlı gözaltına alındı.

TKP Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber Portalı yazarı Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili TKP'den yapılan açıklamada "TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.

TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı @solhaberportali 'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz.

Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.@fatih_yasli — TKP (@tkpninsesi) January 10, 2022

Fatih Yaşlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar" dedi.

adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar :) — fatih yaşlı (@fatih_yasli) January 10, 2022

Okuyan: Bu sindirmeye dönük bir adım

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Bu tamamen caydırmaya, sindirmeye dönük bir şey. Ama Fatih'i tanıyoruz, Türkiye'de benzer uygulamalara maruz kalanları tanıyoruz, hiç kimse böyle sinmez. Yani insanlar yazmaya, düşünmeye, örgütlenmeye, mücadele etmeye devam edecekler" dedi.