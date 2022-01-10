Yazarımız Fatih Yaşlı serbest bırakıldı

Yazarımız Fatih Yaşlı Ankara AŞTİ'de gözaltına alındı. Yaşlı adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Yazarımız Fatih Yaşlı gözaltına alındı.

TKP Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber Portalı yazarı Fatih Yaşlı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili TKP'den yapılan açıklamada "TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı soL Haber Portalı'ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" denildi.

Fatih Yaşlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. birazdan bırakacaklar" dedi. 

Okuyan: Bu sindirmeye dönük bir adım

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Bu tamamen caydırmaya, sindirmeye dönük bir şey. Ama Fatih'i tanıyoruz, Türkiye'de benzer uygulamalara maruz kalanları tanıyoruz, hiç kimse böyle sinmez. Yani insanlar yazmaya, düşünmeye, örgütlenmeye, mücadele etmeye devam edecekler" dedi.

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