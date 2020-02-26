AKP'li Feyza Öznur'un emekçilerle alay ettiği videoyu çektiği yer şaşırtmadı...

AKP destekçisi videolarıyla gündem olmaya çalışan Feyza Öznur adlı kişi, son videosunda bir emekçiyi hedef alırken, bu videoları Pelikancıların Kuzguncuk’taki yalısında çektiği öne sürüldü.

AKP'nin sosyal medya troll ekibinde yer alan isimlerden Feyza Öznur'un, Pelikancıların Kuzguncuk’taki yalısını kullandığı öne sürüldü.

Fatih Tezcan, Hilal Kaplan, Erem Şentürk gibi AKP’li isimlerle videolar çeken Feyza Öznur’un çekimlerini Pelikancıların Kuzguncuk’taki yalısının bahçesinde ve iç mekanlarında yaptığı iddia edildi.

Pelikancılar tarafından AKP'den tasfiye edilen Ahmet Davutoğlu'na yakın Medyanotu adlı site, konuya ilişkin haberinde, “Pelikan Örgütü’nün Kuzguncuk’ta belirsiz bir finans kaynağıyla idame ettirdiği ve Bosphorus Global adı altında isimsiz bildirilerle gerek hükumet içinden gerekse AK Parti içerisinden başbakanlara, bakanlara, milletvekillerine ve kulaklarına fısıldanan kişilere operasyon çektiği Kuzguncuk’taki yalısının işlevi bunlarla sınırlı değil. Örgüt, Kuzguncuk’taki mekanını sosyal medyadaki trollerinin hizmetine de sunuyor” ifadesini kullandı.

Öznur, son olarak BBC Türkçe'nin "Geçinemeyenler" serisinde konuşan bir emekçiyi hedef almış "Geçiremeyenler" adlı bir video çekerek büyük tepki çekmişti.