Fatih Terim 'müşteki' sıfatıyla savcılığa ifade verdi

İstanbul'da bir banka şube müdürünün, teknik direktör Fatih Terim de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E., çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in de dün İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.