Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu

YSK’de cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT’de yapacağı propaganda konuşmalarının sırası için kura çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birinci konuşma sırası Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan; ikinci konuşmanın sırası ise Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan şeklinde olacak.

Cumhurbaşkanı adayları 7 Mayıs ile 13 Mayıs günü saat 18.00 arasında “Konuşma ve görüntülü propaganda” hakkını kullanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının bir günde en fazla kullanabileceği konuşma süresi 10 dakika olacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde ise adaylar 24 Mayıs-27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci kura kalan adaylar için ise 22 Mayıs’ta konuşma sırası için kura çekimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları konuşma süreleri toplamda 20 dakika ile sınırlı. Adayların konuşmaları sırasında takım elbise ve kravat takma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar konuşma yaparken ekranda yalnızca kendileri olacak ve Türk bayrağı dışında başka bir şey bulundurulamayacak.

Siyasi partilerin de propaganda sıralaması belli oldu

Seçime katılacak Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi’nin 10’ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunuyor.

Seçime katılacak siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve vaatlerini anlatan iki konuşma hakkı verilecek. Meclis’te grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilaveten 10’ar dakikalık propaganda hakkı; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin TBMM’de en fazla üyesi olduğu için 20 dakikalık ilave propaganda hakkı; Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise TBMM’de en fazla üyeye sahip ikinci parti olduğu için 10 dakikalık propaganda hakkı var.

Bugün YSK'da yapılan kura çekiminin sonuçlarına göre ilk gün yapılacak konuşma sıralaması şöyle;

Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti, Genç Parti.

İkinci gün yapılacak konuşma sıralaması ise şöyle;

Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet ve Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi.