Gündem | 14 Mayıs'ta ittifaklardan 'doğru aritmetik' çıkacak mı?

Gündem’de bugün Gökhan Kazbek ve BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, “14 Mayıs Seçimleri’nde ittifaklardan doğru aritmetik çıkacak mı, seçimler sonrasında mecliste farklı ittifaklar ortaya çıkar mı, komünist ve sosyalistlere verilen oylar boşa gider mi, Millet İttifakı’nın galibiyete kesin gözüyle bakması seçmeni nasıl etkiler, iktidarın son andaki vaatleri vatandaşta karşılık bulur mu, deprem ve depremzede vatandaşlar unutuldu mu, bu durum seçim sonuçlarını değiştirir mi?” konularını masaya yatıracak.

Gündem saat 19.00’da soL TV’de.