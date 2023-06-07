Fatih Portakal 'sağlam kulis bilgisi' dedi, yeni asgari ücreti duyurdu

Gazeteci Fatih Portakal 'sağlam bir kulis bilgisi' aldığını söyledi, yeni asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağını öne sürdü.

Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "sağlam bir kulis bilgisi aldığını" söyleyerek yeni asgari ücreti duyurdu.

Portakal, "Erdoğan iktidarın kafasından geçen asgari ücret net 11 bin 500 TL" iddiasında bulundu.

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