Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "sağlam bir kulis bilgisi aldığını" söyleyerek yeni asgari ücreti duyurdu.
Portakal, "Erdoğan iktidarın kafasından geçen asgari ücret net 11 bin 500 TL" iddiasında bulundu.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fatih Portakal 'sağlam kulis bilgisi' dedi, yeni asgari ücreti duyurdu
Gazeteci Fatih Portakal 'sağlam bir kulis bilgisi' aldığını söyledi, yeni asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağını öne sürdü.
Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "sağlam bir kulis bilgisi aldığını" söyleyerek yeni asgari ücreti duyurdu.
Portakal, "Erdoğan iktidarın kafasından geçen asgari ücret net 11 bin 500 TL" iddiasında bulundu.