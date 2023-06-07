CHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

CHP'li Aydın Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in sabahı karşı İzmir'deki evinde yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Levent Tuncel, bir çocuk babasıydı.
2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ocak ayında hastaneye kaldırılmıştı. Tuncel, bir süredir İzmir'deki evinde tedavi görüyordu.
Söke Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı'mız Levent Tuncel sabaha karşı saatlerde İzmir'deki evinde hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.