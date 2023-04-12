Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet ve Enerji Bakanları belli

Çanakkale mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçildiği takdirde kabinede görev vermeyi düşündüğü iki ismi ilk kez açıkladı. Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alan Kılıçdaroğlu "Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV'deki yayında konuşan Fatih Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal; Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa Bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı. Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."