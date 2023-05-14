Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal tarafından paylaşılan bilgiye göre, "AKP verilerine göre Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35" ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor.
AKP verilerine göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip.
Haber Merkezi
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Fatih Portakal: AKP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde
Gazeteci Fatih Portakal, 'AKP verilerine' göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi.
Haber Merkezi
Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal tarafından paylaşılan bilgiye göre, "AKP verilerine göre Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35" ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor.
AKP verilerine göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip.