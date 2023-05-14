Fatih Portakal: AKP verilerine göre Kılıçdaroğlu önde

Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal tarafından paylaşılan bilgiye göre, "AKP verilerine göre Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35" ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor.

AKP verilerine göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip.