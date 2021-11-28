Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’nın erken seçime yanaşmayacağını ve dolayısıyla seçimlerin 2023’de zamanında yapılacağını söyledi.

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Elazığ'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Erbakan partisinin ittifaklara yaklaşımına ilişkin konuşurken Cumhur İttifakı için "batan gemi" ifadesini kullandı.

Erbakan şunları söyledi:

“Bir kere Cumhur ittifakının ekonomik anlamdaki hatalarına ortak olmamız söz konusu değil. Onların da Milli Görüş’ün ekonomi politikalarına uymaları zor görünüyor. Bu yüzden tabiri caizse batan gemide olmamız mümkün değil. Millet ittifakı deseniz İktidarın yıllardır işlediği olumsuz algılardan dolayı HDP ve CHP ile olmamız seçmende kabul görmez. Dolayısıyla biz de İktidarın bu argümanlarını elinden alacak 3. İttifak fikrini ortaya attık. İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan bir 3. İttifak bir alternatif oluşturabilir daha faydalı olabilir diye ortaya attık. Ancak bununla alakalı bir resmi çalışma yok. Tabii bizim gönlümüzden geçen tek başımıza seçime girebilmek. Çünkü her ittifakın kendine göre dezavantajları var."