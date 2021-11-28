'Deva Partili Gürcan bir buçuk yıldır teknik ve fiziki takipte' iddiası

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, geçen cuma günü İstanbul’da ‘askeri ve siyasi casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı öğrenilirken Gürcan da sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti. Gürcan’ın gözaltı süresi uzatılmıştı.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesini beklediklerini aktararak, son durum hakkında şunları söyledi.

'Açık kaynak paylaşımları'

“Ek gözaltı süresi verdiler. İfadeye müracaat etmediler. Pazartesi itibariyle gözaltı süresi doluyor. İddiaların, tamamen açık kaynaklara dayalı olarak yaptığı paylaşımlara dayandığı görülüyor. Bunun dışındaki delilleri bizlerle paylaşmadılar.

Teknik ve fiziki takip iddiası

Siyasi ve askeri casuslukla bağlantılı soruşturma 2020 yılının nisan ayında başlamış. Teknik ve fiziki takip yapıldığı noktasında harici bir bilgimiz var. Konuşuluyor, teknik ve fiziki takip yapıldığı konusu. Bugüne kadar süregelmiş. Suçun niteliği itibariyle ağır bir itham. Nedir, ne değildir; yüzüne karşı açıklanmış bir şey yok.

'Olması gereken savcının alması'

Bu kadar bekletildikten sonra olması gereken, ifadesini savcılığın almasıdır. Topluma mal olmuş bir şahıs; kim gözaltı kararını vermişse ifadesini onun alması gerekir.” (ANKA)