Fatih Erbakan: Sandıklardan yanardağ gibi patlayacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan anket şirketlerinin partisine verilen oyları "kararsız oylar" olarak yazdığını ileri sürerek "İlk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır” dedi.

Kocaeli’nde katıldığı sandık müşahitleri toplantısında konuşan Erbakan şöyle konuştu:

"Anket şirketleri, bize verilen oyları ‘kararsız oylar’ olarak yazıyor. Hepimizin bildiği, tanıdığı anket firmaları arıyor diyorlar ki ‘Yeniden Refah Partisi seçeneklerin arasında yok. Biz sizi kararsızlara yazacağız’. Biz de 'Bu kararsızların sayısı neden her ankette yüzde 20, yüzde 30 çıkıyor' diyoruz. Meğerse içinde hep Yeniden Refah’ın oyları varmış. En güvenilir, en sağlıklı anketi bizler, genel başkan yardımcılarımız, teşkilatlarımız Anadolu’yu karış karış gezerek yapıyoruz. Ve bizim Anadolu’yu gezdiğimizde iktidar partisinin kalesi olarak nitelendirilen yerlerde dahi gördüğümüz manzara şudur ki yapılacak ilk seçimlerde Yeniden Refah Partisi sandıklardan yanardağ gibi patlayacaktır.”