Fatih Erbakan: Milli Görüş çizgisi gericilik değildir

Seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen ve resmi sonuçlara göre 5 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Fatih Erbakan, "Yüzde 3'ü geçseydi hazine yardımı alacaktık, kıl payı alamadık. Şimdiye kadar nasıl geldiysek, teşkilatlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Önemli olan Meclis'e girebilmekti. Maddi konular bir şekilde çözülecektir" dedi. Erbakan, Abdüllatif Şener içinse "Aday olmayınca bu tavra girmiş. Kamuoyunun değerlendirmesi daha uygun olur" yorumunu yaptı.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

7'li masa dediğimiz Millet İttifakı'na PKK yöneticilerinin destek açıklamaları, Fetullah Gülen örgütünün destek açıklamaları ve HDP'nin de desteği vermesi burada Saadet Partisi'ni yıprattı. Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu. HDP seçime gidiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım diyot. LGBT ile ilgili söylemler ortada. FETÖ'nün desteği... Saadet Partisi üzerinde negatif etkisi oldu, oradan bize ciddi bir oy yönelmesi oldu.

'Zorlamayla olması bizim inancımıza aykırı'

Milli Görüş çizgisi gericilik değildir. Teknoloji alanında Türkiye'de en büyük sanayileşme hamlesi Erbakan Hoca döneminde yapıldı. Yaşam tarzına müdahale ilgiliyle de hep söyledik öncelikle inancımız buna engel. Cenab-ı Allah insanlara günah işleme özgürlüğü vermiş. Mani olursanız büyük bir günah işlersiniz. Zorla ve korkudan dolayı namaz kılması, başını örtmesi şirk koşmaya girer. Devlet korkusuyla yapması halinde bunu yapan da yaptıran da günaha girer. Zorlamayla olması bizim inancımıza aykırı. İnsanların isteğiyle bunu yapar veya yapmaz. Zaten bir imtihan için dünyadayız. Buna göre de mükafat alacak. Bunlar Seçim döneminde, sol zihniyetli, CHP'li kimselerin yaptıkları algı operasyonları. Bunlar tutmadı bir karşılık bulmadı. AK Parti 21 yıldır iktidarda. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi. Bu gibi algı operasyonlarına milletimiz itibar etmedi.

Yeni Anayasa açıklaması: Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacak

Yeni Anayasanın yapılması faydalı olacaktır. Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacaktır. Bizim de desteğimiz olur.

Laiklik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Bu her kesim tarafından farklı algılanmasına yol açıyor. Baskıcı bir politika olarak uygulandı. Laiklik herkesin dinini yaşamasına saygı duymak demektir, devletin bunlara saygı duyması demektir. Laiklik din düşmanlığı değildir. Kavram yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez...

'Kılıçdaroğlu gerçekten çok gayret gösterdi'

Kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Bu seçim onu gösterdi. 21 senedir yıpranmış bir iktidar vardı. Kılıçdaroğlu gerçekten çok gayret gösterdi. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Orada kim olursa olsun bir başarı elde etmeleri pek de mümkün değil.

Tüm eleştiriler Kılıçdaroğlu'na döndü, o da suçu kırsala attı. Bir suçlu aramak doğru bir yaklaşım değil.

Kadına şiddet açıklaması

Bu konuyla ilgili yerli milli yasalar yapalım. İthal, aile yapımıza uymayan yasalar yerine yerli yasalar yapalım. Babayı da koruyan yasalar yapalım diyoruz. Tankların yerlisini millisini yapalım diyoruz, yazılımın yerli millisini yapalım diyoruz. Kadını koruyacağım derken aileyi yıkan bir düzenleme olmasın. Şiddeti savunmak inancımıza aykırı, siyaseten de mümkün değil. Aile yapımıza uygun düzenlemeleri yapalım."