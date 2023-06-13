Fatih Erbakan: Asgari ücret 14 bin 750 lira olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda konuştu.

Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti. Asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini belirten Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım" dedi.

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti: "Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz." (AA)