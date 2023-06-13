Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi: 'Masada rakam yok'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına, işçi tarafını temsilen Türk-İş, patron kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Toplantının ardından konuşan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, şu bilgileri verdi:

"Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın, akşam, ertesi gün olabilir. Tarih yok. Bizim talebimiz, Türkiye yüzyılına yakışır, bir an önce toplantının bitmesi. Asgari ücretin; günün şartlarına göre, ekonomik krize göre, ev kiralarına, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi. Açıklama yapacağız, herhangi bir rakam yok."

İlk toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşmüştü. Ara zam konusunda mutabık olduklarını söyleyen Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" demişti.