Fatih Çekirge: Müteahhitler yurt diye yaptıkları evleri el altından satmak istiyor

Artan kira fiyatları ve yurt sorunu nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler Türkiye'nin pek çok yerinde eylem yaparken Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İzmir Buca’da devletin üniversite yurdu yapacaklar için verdiği ucuz krediden yararlanan bazı müteahhitlerin yurt diye yaptıkları evleri el altından satmak istediklerini yazdı.

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala başlayan yurt ve ev bulma sorunu sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge bugünkü yazısında, İzmir Buca’da devletin üniversite yurdu yapacaklar için verdiği ucuz krediden yararlanan bazı müteahhitlerin yurt diye yaptıkları evleri el altından satmak istediklerini belirtti.

Çekirge 'devletin konuyla ilgilenmesi için' şu sözlerle çağrı yaptı:

“Yurt sorunu üzerine onlarca, yüzlerce tartışma yaşanırken, bir dostum önemli bir gerçeği hatırlattı. İzmir’in üniversite semti Buca’da yaşanan yurt sahtekârlığını... Özeti şu: Devlet, üniversite için yurt yapan müteahhitlere inşaat için çok ucuz kredi vermiş. Bu uyanıklar da 'Evet, yurt yapacağız' diye kredileri almışlar... Koca koca blokları da 'yurt' diye yapmışlar. Ama binalara girin yurtla alakası yok. Şimdi yurt diye yaptıkları daireleri tek tek satmaya çalışıyorlar. Bir de utanmadan, pazarlarken 'temiz ev' diyorlar. Özetle: Müteahhitler yurt diye yaptıkları evleri satmak istiyorlar. Ama el altından... Yani 'yurt kredisi'ile yapılan bloklar aslında 'yap-sat'a dönüşmüş."

Çekirge şunları da kaydetti:

"İşte o yüzden diyorum ki: Devlet, bu sahtekârların yakasına yapışsın. Ve sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sizin bu konulardaki hassasiyetinizi biliyorum. “Lütfen, üniversite coğrafyalarındaki bu sahtekârlıkları inceletin.”