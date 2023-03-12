Fatih Altaylı'dan Kerem Kınık'a: 'Araziye uy da utanma duygun varmış gibi yap'

Gazeteci Fatih Altaylı, depremzedeler çadır beklerken çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'a seslenerek "Araziye uy da utanma duygun varmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum" ifadelerini kullandı.

Tepkilere karşın istifa etmeyen ve bir süredir AKP'den milletvekili aday adayı olmak için çalışma yürüttüğü ileri sürülen Kınık sosyal medyada son olarak Şahan Gökbakar'la tartışmaya girmişti.

'Tipik bir nepotiksin'

Fatih Altaylı sosyal medya hesabından Kerem Kınık'la ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kerem Kınık. Laf ebeliği ile üste çıkmaya çalışma. Senin nasıl biri olduğunu tüm ülke gördü. Yakınlarına çoklar sağlayan tipik bir nepotiksin. Araziye uy da utanma duygun barmış gibi yap. Kavga edersen sahiplerin seni biraz daha görevde tutarlar zannediyorsun. Yanılıyorsun koçum"