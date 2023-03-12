Çadır satan Kızılay'ın başkanı Kınık incinmiş: 'Komik değil'

Şahan Gökbakar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk günlerinde AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan ve farklı satışlar yaptığı da gün yüzüne çıkan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık ile ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

'Sana kırmızı çok yakışıyor'

Gökbakar, Kerem Kınık'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp:

"Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar..."

'Komik değil'

Kerem Kınık bu paylaşıma cevap verdi. Kınık sosyal medya hesabından Gökbakar'ın paylaşımını alıntıladı ve şunları söyledi:

"Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım. Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım.

Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip… https://t.co/Iu2q5bPeLG — Kerem Kınık (@drkerem) March 12, 2023

Gökbakar: Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok

Şahan Gökbakar da Kınık'ın açıklamasına "Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef..." diyerek yanıt verdi.

Gökbakar'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"Kerem bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç Başkan Yardımcısı yapıp 60 bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışarıdayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef..."

Depremzedeler çadır beklerken, çadırları satmıştı: 'Yarışmayan bir insanı yenemezsin'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.