Parkta kalan depremzedelere engel olmuştu: Vali yardımcısının konteyneri gündem oldu

Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya, yaşlı, engelli, hasta binlerce depremzede zor hava koşullarında konteyner sırası beklerken, kendisine torpil geçti. Kaya'nın bir patronun gözlerden uzak bahçesinde kurulu olan konteynerde, bir aya yakın bir süre elektrik, su ve televizyonuyla rahat bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Valisi Rahmi Doğan'ın yardımcısı Harun Kaya, 29 gün bu konteynerde kaldı. Elektriği ve suyu olan konteynerde televizyonun da bulunduğu öğrenildi.

Hatay Vali Yardımcısı Kaya, Defne'de Sevgi Parkı'nda kalmak zorunda kalan depremzedelere “Siz kendi kafanıza göre gelmişsiniz. Buraya Kızılay gelecek. Buradan çıkın” demiş, yurttaşlar ise “Kızılay şimdiye kadar neredeydi?” diye tepki göstermişti. Harun Kaya bu olayın ardından Yalova'da görevlendirildi.

'Ödül gibi görevlendirme'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Kaya, kendine torpil geçmiş ve bundan hiç rahatsız olmamış. Her türlü konforunu düşünerek bahçesine oturma grubu ve saksılarla çiçek koymasından bunu anlıyoruz. Bu kişi, görevden alınmak yerine, ödül gibi Yalova'ya görevlendirilmiş” dedi.

Depremin üzerinden bir ay geçmesine karşın vatandaşların çadır beklediğine dikkat çeken Öztunç şunları söyledi:

“Deprem felaketi yıllardır anlattığımız kamu görevlilerinin liyakatsizliğini de gözler önüne serdi. Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya millet enkaz başında cenazesini beklerken, bir umut canlı çıkan olur mu diye beklerken, soğukta yağmurda çadırlarda birbirine sarılıp ısınırken kendi konforunun peşine düşmüş. Yardım bekleyen depremzedeyi görmemiş bile. Konteynerde elektrik, su ve televizyonuyla keyfine bakmış. Bu duruma Fidanlı mahallesindeki depremzedeler de şahittir. Sanki piknik, kamp yapıyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten vicdanları kurumuş. Sözün bittiği yerdeyiz. Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği konteyner bu.”

Sevgi Parkı'ndaki yardıma engel olmuştu

Harun Kaya, Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede ailelerin barındığı, emek ve meslek örgütlerinin yardım noktası Sevgi Parkı'nı da boşaltılmak istemişti. Kaya, vatandaşlara, “Siz kendi kafanıza göre gelmişsiniz. Buraya Kızılay gelecek. Buradan çıkın” demiş, yurttaşlar ise “Kızılay şimdiye kadar neredeydi?” diye tepki göstermişti.