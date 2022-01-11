'Fatih Altaylı golf sopasıyla dövdürdü' demişti: Serap Çil davasında yeni gelişme

Medyaradar adlı sitede yer alan yazıda, Fatih Altaylı'nın Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası yer almıştı.

Konuya ilişkin Medyaradar'da yer alan yeni yazıda, bu ay içinde karar çıkacağı, Altaylı'nın "bu konuyu yazma" notu gönderdiği öne sürüldü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Sırdaşlar, bu aralar ünlü bir gazeteciye uyku haram.

Eminim geceleri yatağında bir sağa bir sola dönüyor.

Öfkeli mi öfkeli bu aralar.

Hatta "Tepem atarsa yazı yazmayı keseceğim" falan diyor.

Fatih Altaylı’dan başkası değil bu.

Uykuları kaçıyor çünkü 10 yıldır üzerini FETÖ yardımıyla örttüğü…

Tam 10 yıldır yayın yasağıyla, denetimli serbestlikle örtbas ettiği büyük bir skandalda artık perde kapanıyor.

Dile kolay tam 10 yıl.

Daha önce birkaç kez yazdım.

Altaylı’nın eski sevgilisi ve Habertürk moda yazarı olan Serap Çil’i golf sopasıyla dövme olayını.

Keskin kulaklarıma gelenlere göre, son duruşma bu ay sonunda görülecek.

Bir aksilik olmazsa karar çıkması bekleniyor.

Altaylı o kadar panik ki malum, bendenize mesaj gönderdi ‘yazma bu konuyu’dedi.

Ben de cevabımı hepinizin şahitliğinde vermiştim.

Yine yazmak ihtiyacı duydum çünkü,

Çil, konuşabilmek, sesini duyurabilmek için bir yandan yayın yasağının kaldırılması için mücadele veriyor.

Diğer yandan da Altaylı tarafının türlü hinlikleriyle uğraşıyor.

Top yüce adaletin sahasında, daha fazla detaya girmeyeceğim.

Ancak anlı şanlı, mesleğinde ünlü nice isimlerin, Altaylı’nın kumpasının parçası olduğunu duyduğunuzda eminim çok şaşıracaksınız.

Ben eminim, bu dava, bu vaka ülke gündemini sarsacak.