Fatih Altaylı: 'Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde, sözde mücadele var'

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ'yle mücadele konusundaki sözünü hatırlatarak, "Bugün Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde.Sözde bir mücadele var ama ben bu mücadelenin samimi olduğu kanaatinde değilim" dedi.

Aziz Yıldırım'a hak verdiğini ancak hâlâ daha tek bir sorunun yanıtını alamadığını belirten Fatih Altaylı, "Aziz Bey, madem bu FETÖ’yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ’cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz? Niye bu heriflerle Fenerbahçe tesislerinde aynı takımda maç yaptınız?' Söylediklerinizde haklısınız ama bu soruma yanıt istemekte de ben haklıyım" dedi.