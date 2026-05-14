Fas’ta kaybolan ikinci ABD askerinin de cesedi bulundu

ABD ordusu Fas’ta düzenlediği askeri tatbikat sırasında bu ayın başlarında kaybolan iki askerinden ikincisinin de cesedinin bulunduğunu duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığı ve ABD Güney Avrupa Görev Gücü tarafından yapılan ortak açıklamada, uzman onbaşı Mariyah Collington’un naaşına ulaşıldığını belirtildi.

“Afrika Aslanı” adlı ABD’nin askeri eğitim tatbikatına katılan askerlerden ikisinin 2 Mayıs’ta Fas’ın güneybatısındaki Tan Tan kenti yakınlarında, Cap Draa Eğitim Alanı çevresinde denizde kaybolduğu belirtilmişti.

Kayıp askerlerden 27 yaşındaki Üsteğmen Kendrick Lamont Key Jr.’ın cesedi 9 Mayıs’ta bulunmuştu.

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki Collington’un cesedi de suda kayboldukları yere yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir mağarada Salı günü bulundu.

CBS’nin haberine göre ordu yetkilileri, "Zorlu okyanus koşulları, kıyı arazi yapısı ve mağaranın erişilebilirliği, operasyon boyunca arama ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı” açıklamasını yaptı.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin arama çalışmalarına kara, hava ve deniz unsurlarıyla “tam destek” verdiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre tatbikat için bölgede bulunan bir grup asker günbatımını izlemek için çıktıkları yürüyüş sırasında kaybolmuştu. Açıklanana göre, yüzme bilmeyen bir askerin suya düşmesinin ardından diğer asker onu kurtarmak için denize atladı ancak dev bir dalga tarafından sürüklendi. Çevredeki askerlerin kurtarma çabaları ise sonuçsuz kaldı.