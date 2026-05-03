Fas'ta ABD ordusunun tatbikatında iki asker kayboldu

ABD Afrika Komutanlığı, Fas’ta düzenlenen çok uluslu “Afrika Aslanı” askeri tatbikatına katılan iki ABD askerinin kaybolduğunu açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, askerlerin dün Fas’ın güneybatısındaki Tan Tan kenti yakınlarında, Cap Draa Eğitim Alanı çevresinde kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada “Olay soruşturulmaya devam ediyor, arama çalışmaları sürüyor” denildi.

ABD Afrika Komutanlığı, ABD, Fas ve tatbikata katılan diğer ülkelerin kara, hava ve deniz unsurlarını içeren arama-kurtarma çalışmaları başlattığını duyurdu.

Afrika Aslanı, ABD’nin Afrika kıtasında katıldığı en büyük yıllık ortak askeri tatbikat olarak biliniyor. Fas, Gana, Senegal ve Tunus’un ev sahipliği yaptığı tatbikatın resmi amacı, "katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek ve Afrika ile dünyanın farklı bölgelerinde krizlere karşı hazırlığı artırmak" olarak açıklanıyor.