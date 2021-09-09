Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi seçim hezimetine uğradı

Fas'ta iktidardaki İslamcı parti Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) dün yapılan milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarına göre ağır bir yenilgiye uğradı. İlk sonuçlara göre PJD'nin milletvekili sayısı 125'ten 12'ye düştü.

PJD'nin koalisyon ortağı liberal Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) ise 37 olan milletvekili sayısını 97'ye yükselterek seçimlerin galibi oldu. RNI'nın lideri halihazırda ülkenin Tarım Bakanı olan ve Fas Kralı 6. Muhammed'e de yakınlığıyla bilinen milyarder patron Aziz Ahannuş.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit bir basın toplantısı düzenleyerek, 395 sandalyeli parlamento için yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 96’sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI’nın seçimlerin galibi olduğunu söyleyen Leftit, Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin (PAM) 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 milletvekili çıkardığını duyurdu.

İktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını açıklayan, 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre dünkü seçimlere katılım yüzde 50,18 oranında gerçekleşti.

Eski Başbakan Benkiran: 'Derin devlet Ahannuş'u istiyor'

Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) dün bir açıklama yaparak rakiplerini oy satın almakla suçladı.

PJD'liler seçim kurulu tarafından getirilen yeni kuralın da "derin devlet" tarafından kendilerini ekarte etmek için yürürlüğe konulduğunu savunuyor.

Fas'ta seçim kurulu, oy vermeyen seçmenlerin oylarının partiler arasında bölüşülmesini sağlayarak seçimlerin boykot edilmesini anlamsız hale getiren bir kural getirmişti.

Bu seçimlerde aday olmayan eski Fas Başbakanı PJD'li Abdülillah Benkiran Pazar günü Facebook üzerinden takipçilerine yaptığı açıklamada "Derin devlet'in Ahannuş'u iktidara getirmek istediğini" söylemişti.

RNI lideri Ahannuş'u "şaibeli bir işadamı" diye niteleyen Benkiran, siyasi yetkinliğe olmayan birisinin hükümetin başına getirilmesinin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini öne sürmüştü.