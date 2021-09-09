AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
Erdoğan burada Manhattan'de yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını yapacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan ABD'ye gidiyor
Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
Erdoğan burada Manhattan'de yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını yapacak.