Faşist Bolsonaro yandaşları sokağa çıktı, yargıçları ve Senato'yu hedef aldı

Brezilya'da 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro yandaşları ve karşıtları ayrı ayrı gösteriler düzenledi.

Hakkında Anayasa Mahkemesi ve Senato tarafından açılan soruşturmaların ardından Bolsonaro, yandaşlarını Bağımsızlık Günü'nde "yargıçlara ültimatom" vermek üzere sokağa çağırmıştı.

Bolsonaro taraftarları başkent Brasilia ve Sao Paulo'da toplandı. Gösteriler öncesinde Bolsonaro yandaşlarının Anayasa Mahkemesi'ni basarak ABD Kongresi baskınının bir taklidini gerçekleştirebileceği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bolsonaro yanlısı gruplar Anayasa Mahkemesi'ne gitmek için polisle çatıştı ancak mahkemeye bir baskın düzenleyemedi.

Gelecek yılki seçimlerde henüz ikisi de resmen adaylığını açıklamadı ancak yapılan anketlerde Bolsonaro'ya desteğin ülkenin eski devlet başkanı solcu Luis Inacio Lula da Silva'ya desteğin çok gerisinde kaldığı görünüyor.

Bolsonaro Sao Paulo'da toplanan yandaşlarına yaptığı konuşmada, Kongre ve federal seçim mahkemesince reddedilen elektronik oylamanın kaldırılması teklifini yineledi. Bolsonaro "Seçimlerde herhangi bir güvenlik önermeyen bir oylama sistemini kabul edemeyiz. Seçim mahkemesi başkanının sponsoru olduğu türden bir kaba güldürüye (fars) katılamam" ifadesini kullandı.

Brezilya'da Anayasa Mahkemesi Bolsonaro hakkında sosyal medyadan yanlış bilgi yayarak demokratik kurumlara saldırması gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Brezilya Senatosu'nda da Bolsonaro ve yakın ekibi hakkında ülkede 580 bin kişinin ölümüne yol açan Covid-19 salgınını hafife alma, önlemlere uymamayı teşvik etme ve yolsuzluk soruşturmaları yürütülüyor.

Sao Paulo'da Kamu Güvenliği Sekretaryası Bolsonaro yanlılarının gösterisine 125 bin kişinin katıldığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre katılanların çoğunluğu Bolsonaro'nun konuşmasının hemen ardından dağıldı.

Bolsonaro karşıtları 160'dan fazla kentte sokaktaydı

Brezilya'nın 160'tan fazla kentinde dün Bolsonaro karşıtları da sokaktaydı.

Halk "Defol Bolsonaro", "Soykırımcı Bolsonaro" yazılı dövizlerle faşist devlet başkanını protesto etti. Bolsonaro'ya karşı protesto gösterileri 12 Eylül Salı günü devam edecek.