Faruk Bildirici: Muhalif TV'lerin haber bültenleri dünyaya kapalı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, muhalif sekiz TV kanalını üç gün boyunca incelediğini, "dış haber neredeyse hiç olmadığını" söyledi. Kendine ait internet sitesinde bugün yayımladığı yazı için Bildirici, sosyal medya hesabından "Bu TV'ler izleyicisini dünyadan habersiz bırakıyor; iç politikaya hapsediyor; vizyonunu daraltıyor; körleştiriyor. Hepsinin haberleri birbirine benziyor" ifadesini kullandı.

"İzleyicisiyle, gazetecisiyle körleşiyoruz, vizyonumuz daralıyor. Bu yoldan bir an önce dönmekte yarar var" diyen Faruk Bildirici, "Muhalif televizyonların tümünün haber bültenleri iç politika odaklı. Politik gelişmelerden kalan zamanda ekonomik gelişmeler ve çarşı pazar söyleşileri de uzun uzun aktarılıyor. Sosyal gelişmeler, sanat ve bilimle ilgili etkinlikler de göreli olarak çok az ekrana getiriliyor. Komşu ülkelerde Türkiye’yi yakından ilgilendiren olaylar, hatta ülkemizdeki siyasi gelişmeler açısından önemli deneyimler içeren gelişmeler bile izlenmiyor, aktarılmıyor. Dış haberlerin aktarılmaması, izleyicinin de iç politikanın vıdı vıdılarına hapsedilmesi, dünyadan habersiz bırakılmaları sonucunu doğuruyor" dedi.

Bildirici'nin kanallardan örnekler verdiği yazısının bir bölümü şöyle:

"Muhalif televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde dış haberlerin yok denecek kadar az olması dikkatimi çekiyordu. Emin olmak için hafta içinde rastgele seçtiğim üç akşam ekran başına oturdum; muhalif televizyon kanallarının ana haber bültenlerini izledim.

Muhalif TV kanallarını belirlerken de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in son paylaşımına dayandım; orada hedef aldığı Flash Haber, FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü, Tele 1, TV 5’e sadece internet üzerinden yayın yapan Artı TV'yi ekledim.

FOX TV dışındakiler haber kanalı oldukları için gün boyu haber veriyorlar; ana haber süreleri de bir ila iki saat arasında değişiyor. Artı TV, Halk TV, Tele 1 ve KRT TV’de ana haber bültenleri her gün saat 18.00’de başlayıp 20.00 sıralarında bitiyor. FOX TV bir saat sürüyor, Sözcü TV ve TV 5’te ise haberler 19.00’da başlayıp iki saat kadar sürüyor. Flash TV’de ise haberler üç saate kadar uzuyor.

İzleyici iç politikaya hapsediliyor

Üç gün boyunca izlediğim ana haber bültenlerinde sadece Artı TV'nin dış haberleri çeşitlendirerek ve ayrıntılı olarak yayımladığını söyleyebilirim. KRT’de dış haber hiç yok, Flash Haber ve FOX’ta da çok az. Halk TV, Sözcü TV, TV 5 ve Tele 1’de diğerlerine göre biraz daha fazla olsa da genellikle bülten sonlarında birkaç dakikaya sıkıştırılarak geçiştiriliyor bu haberler. Toplam olarak bakıldığında Artı TV dışındaki muhalif kanallardaki dış haberlerin son derece yetersiz olduğunu söylemek mümkün.

Elbette haber kanallarının gündüz yayımlanan bültenlerinde dünyadaki gelişmelere bir ölçüde yer veriliyor olabilir. Onları izleme olanağım olmadı ama ana haber bülteninin bir TV kanalının haberciliğe bakışını görmek açısından yeterli fikir vereceği kanısındayım.

Muhalif televizyonlarda dünya haberlerinin çok az olmasında muhtemelen olanaklarının kıtlığı, yeterli uzman eleman olmayışı da etkili olabilir. Ama dijital çağda onu aşmanın da yollarının olduğunu biliyoruz.

Eskiden tek kanallı TV çağında bile TRT’nin haber bültenlerinin bir bölümü mutlaka dış haberlere ayrılırdı; dünyadan gelişmelerin aktarıldığı özel programlar yapılırdı. M. Ali Birand’ın 32. Gün’ü ağırlıklı olarak diğer ülkelerde olup bitenleri dosyalar halinde aktarır; izleyiciye dünyadan pencere açardı. Özel televizyonların kurulmasından sonra da uzun süre bu tür haber ve programlar devam etti ama yıllar içinde giderek azaldı.

Muhalif kanalların haberciliği de bu yoldan ilerledi; dünyaya gözlerini, kulaklarını kapattı. Şimdi artık bu TV’ler, birbirine öykünerek, haber bültenlerinde sunucuların haberlerden çok kişisel görüş ve yorumlarına yer veriyor. Sunucular, haber ile ilgili olsa da olmasa da izleyicilerin sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajları okuyup yorumluyor, bunlarla dakikalar geçiriyor. Haber bültenleri bir tür haber şovuna dönmüş durumda."