Farplas işçilerini işten çıkartıp, gözaltına aldıran şirket ‘insana saygı ödülü’ almış...

Farplas fabrikasında işçiler işten atılan arkadaşları ve sendika talepleri için fabrikada eylem yapmıştı. Eylemin ardından patron tarafından fabrikaya çevik kuvvet gönderilirken, polisin müdahalesiyle 200 işçi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Farplas işçisini hakkını aradığı için gözaltına aldıran patron Yunus Büyükkuşoğlu’nun, 2018 yılında Türkiye’nin ilk 50 hayırsever patronu arasında gösterildiği ve şirketin “insana saygı ödülü” aldığı ortaya çıktı.

Birleşik Metal-İş sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Anayasal hakkını kullanan işçileri işten çıkartan, hak arayanları gözaltına aldıran şirketin "insana saygı ödülü" varmış...” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.