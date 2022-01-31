Farplas işçileri serbest bırakıldı

Kocaeli Gebze'deki Farplas fabrikasında sendikal hakları için dün gece direnişe geçen ve polis tarafından gözaltına alınan işçiler serbest bırakıldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sendikal hakları için direnen ve gözaltına alınan 200 arkadaşımız, ifadeleri alındıktan sona serbest bırakıldılar. Şubemizde yapılan toplantı ile mücadelenin bundan sonra nasıl sürdürüleceği kararlaştırılıyor. Yanımızda olan, destek veren tüm dostlara teşekkür ediyoruz" denildi.