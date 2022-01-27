Farplas işçileri sendikadan vazgeçmiyor

Kocaeli Gebze Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Farplas fabrikasında DİSK Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenen işçiler bugün sendika ile yapılan toplantıda bir araya geldi. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu fabrikada, işyerine bağlı tüm taşeronlarda alınan yetki tespitlerini gösterdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı ve merkez yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen üye toplantısında buluşan işçiler “Gemileri yaktık, geri dönüş yok”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

100’den fazla işçi işten çıkarılmıştı

Yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Farplas fabrikasında, işçiler geçen hafta ücretlere tepki göstererek iş bırakıp direnişe geçmişlerdi. İşçilerden bir hafta izin isteyen patron, işçilerin taleplerini karşılayacağını ve sendikayla da görüşeceğini söylerken, işçiler, patronun taleplerin değerlendirilmesi için istediği 1 haftalık süre sonunda, taleplerin kabul görmemesi hâlinde tekrar iş bırakacaklarını duyurmuşlardı.

Süreç içerisinde, Birleşik Metal-İş Sendikası da bir açıklama yaparak işçilerin sendikalı olduğunu ve fabrikada çoğunluğun sağlandığını açıklamıştı. Ancak patron bu süreçte işçilerin taleplerini karşılamak yerine çok sayıda işçiyi işten çıkarmıştı.

Farplas patronundan işçilere yeni mesaj: Yeniden başvuru yapın

Farplas’tan bugün işçilere iletilen mesajdaysa iş bırakma eylemi nedeniyle “oluşan zararın tazmini konusunda” alt işverenler Kimaks ve Otokimsan’la anlaşma sağlanamadığı ve bu firmalarla alt işverenlik sözleşmelerinin feshedildiği belirtilerek işten çıkarılan taşeron işçilere tekrar başvuruda bulunmaları çağrısı yapıldı.

İşten atılan işçilerin de hangi taşeronda çalıştığından bağımsız olarak aynı şekilde işyerine başvuru yapabileceği duyuruldu.

İşçiler: Yetkiyi düşürmeye yönelik hamle

Bugün sendikada yapılan toplantıya katılan işçiler gönderilen bu mesajı taşeron firmalarda sendikanın aldığı yetkiyi düşürmeye yönelik bir hamle olarak yorumladılar. Atılan işçilere de yapılan başvuru çağrısının işten çıkarılan işçilere gönderilmemesi de, Farplas'ın işçilere ödemek zorunda kalacağı yüklü tazminatlardan kurtulmak için başvurduğu bir oyun olduğu şeklinde yorumlandı. soL'a konuşan işçiler işveren ne yaparsa yapsın Farplas'a sendikanın girmesini engelleyemeyeceğini, ilk defa işçinin çok kararlı olduğunu dile getirdiler.

Farplas patronunun işçilere gönderdiği mesaj şöyle:

“Farplas ve alt işveren çalışanlarına duyurumuzdur;

İşyerimizde 19-20 Ocak tarihlerinde bazı çalışanların işyerinde işi terk ederek, üretimi durdurarak yapmış olduğu eylemler sebebiyle oluşan zararların tazmini konusunda alt işverenlikler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Kimaks ve Otokimsan alt işverenlikleri ile anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşma sağlanamayan adı geçen alt işverenlikler ile alt işveren sözleşmemiz fesih edilmiştir. Bu firmalarda çalışanların istihdam sürekliliğinin sağlanması için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Farplas, Kimaks ve Otokimsan alt işverenlik çalışanlarının iş kaybına ve mağduriyete uğramaması için yeni bir çözüm geliştirilmiştir.

- Önceki alt işverende çalışan tüm işçilerin kıdem, ihbar ve diğer hukuki haklarının tamamı Farplas tarafından güvence altına alınarak yeni sözlesme yapılmıştır.

- Farplas tarafından açıklanan yeni ücret ve yan hakların söz konusu işçilere de tam olarak sağlanması Farplas tarafından yeni sözleşmede güvence altına alınmıştır.

- Alt işveren sözleşmesinin iptali sebebiyle Farplas ile bir bağı kalmamış olan Kimaks ve Otokimsan çalışanlarının işine devam etmek istemesi durumunda https://farplas.com.tr/basvuru kanalından ivedilikle başvurması rica edilir. Tüm alt işverenlikler tarafından haklı fesih ile iş akitleri sonlandırılan çalışanlar da başvuruda bulunabilirler. Başvurusunu yapan çalışanlar vardiya planlarına dahil edilerek işlerine aynı şartlarda devam edecektir. Kimaks ve Otokimsan dışındaki alt işverenliklerde çalışan ve iş akitleri fesih edilmemiş olan çalışanların başvuruda bulunması gerekmemektedir.”