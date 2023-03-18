Farah Zeynep Abdullah'a Musa Orhan'a 'hakaret'ten para cezası

Batman’da yaşamına son veren İpek Er’in geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola’ya, meslektaşı Farah Zeynep Abdullah destek vermişti.

Bu destek mesajı sonrası oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında da Musa Orhan'ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

DHA'nın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret ettiği" suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada 65 gün karşılığında 1300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Ezgi Mola da 6 bin 960 TL adli para cezası almıştı.