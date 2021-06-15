Falezleri ışıklandırma projesi tamamen iptal edildi

Antalya’nın simgesi olan doğal miraslardan biri olan kıyı uçurumları (falezler) üzerinde uygulamaya konulan ışıklandırma projesinin tamamen iptal edildiği açıklandı. 27 Şubat 2021 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Antalya ışık saçacak’ ifadeleriyle duyurduğu proje başta doğa koruma konusunda bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanları ve kuruluşlar olmak üzere kent kamuoyunun tepkisini çekmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, doğal yaşama zarar vereceği yönündeki görüşlerinin kamuoyunda yarattığı endişe ve eleştiriler üzerine falez ışıklandırma projesinin tamamen iptal ettiklerini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin simgelerinden biri olan falezler üzerinde ışıklandırma projesi yapacaklarını duyurdu. Ancak başta bilim insanları olmak üzere çevre örgütleri ve kent kamuoyundan projeye tepkiler geldi.

Falez ışıklandırma projesi Başkan Böcek tarafından duyuruldu, tartışma başladı

Bir başladı bir durduruldu: Falezleri ışıklandırma bilmecesi

İlk etabı tarihi Kaleiçi ile eski Antalya limanının batısında bulunan Yavuz Özcan Parkında uygulanmaya başlanan proje, tepkilerin ardından 17 Mart 2021 tarihinde durdurulmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ise 12 Mayıs’ta basında yer alan değerlendirmesinde falezlerdeki ışıklandırma projesini savunmuş ve devam edeceğini açıklamış, ardından ise “Verdiğim ifadelere dayanarak proje devam edecek yönündeki haber, tamamen benimle konuşan muhabirin yorumundan ibarettir” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İnşaat malzemesi üç aydır kentin kalbindeki parkta bekliyor

Yaklaşık üç aydır Yavuz Özcan Parkı’nda bekletilen çimento, kum, aydınlatma kabloları ve beton kalıpları gibi inşaat malzemeleri de çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Belirsizliğin ortadan kaldırılarak bir an önce görüntü kirliliğinin giderilmesini isteyen kent halkının aylardır süren bekleyişi sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i de harekete geçirdi.

Falezleri ışıklandırma projesi için hazırlanan aydınlatma direklerine ait beton kalıpları aylardır atıl vaziyette bekletildi.

Projenin ilk uygulandığı yer olan Yavuz Özcan Parkında aylardır bu görüntüler tepkilere neden oldu

Başkan böcek sonunda geri adım attı, proje iptal edildi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, falezlerin ışıklandırılmasına yönelik projenin tamamen iptal edildiğini duyurdu.

‘Belediye başkanları tarafından 25 yıldır yapılmak isteniyordu'

Falez Işıklandırma Projesi’nin yaklaşık 25 yıldır belediye başkanları tarafından yapılmak istenen, birçok kez girişimde bulunulan ancak gerçekleştirilemeyen bir proje olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan aldığımız izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda projenin uygulamaya geçirilmesi planlanmaktaydı. Antalya Falez Aydınlatma Projesi; başlangıç olarak belirlenen 1 kilometrelik alanda, bölgeye canlılık kazandırılması, her yıl falezlerde yaşanan ölümlü kazalara yönelik güvenlik ve asayiş açısından tedbir sağlanması amacıyla falezlerin doğal yapı ve bölgede yaşanan canlılar ile ilgili Kurul’un belirttiği hassasiyetler esas alınarak ayrıca bunlara ilave birçok tedbirler alınarak hayata geçirilecekti” diye konuştu.

Antalya falezlerindeki ışıklandırma projesine ait bir canlandırma

‘Kamuoyundaki endişe ve eleştiriler üzerine iptal ettik'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı çevreci kuruluşlar ve çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlar tarafından falezlerdeki doğal yaşama zarar vereceği yönündeki görüşlerinin kamuoyunda yarattığı endişe ve eleştiriler üzerine falezleri ışıklandırma projesini tamamen iptal ettiklerini kaydetti.

‘Kamu yararı gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz'

“Planlı, Kurallı, Kimlikli Kent” vizyonu ile halkın güvenini alarak göreve geldiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, “Çevre odaklı her projemizde, siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kesimlerin fikirlerini dikkate alıyor, ‘biz birlikte yaparız’ inancıyla kentin yararı için en doğru kararı vermeye özen gösteriyoruz. Yapıcı olan, çözüm sunan, doğru ve akılcı her görüş bizim için son derece kıymetlidir. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun sesine kulak vererek, bilime ve tekniğe dayalı projelerimizle kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz” görüşünü dile getirdi.