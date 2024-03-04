Faili meçhul cinayetler davasında ‘beraat ve zamanaşımı’ kararı

İstinaf mahkemesi, 1990’lı yıllarda Ankara’da işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin aralarında eski İçişleri Bakanı ve dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, dönemin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ve eski MİT yöneticisi, Emekli Albay Korkut Eken’in de bulunduğu 18 sanıklı davada verilen beraat kararlarını yerinde buldu.

Mahkeme, Abdulmecit Baskın ve Behçet Cantürk cinayetleri yönünden dosyanın zamanaşımından düşmesine, diğer cinayetler yönünden ise beraat kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Karara, üyelerden biri 160 sayfa muhalefet şerhi düştü. Dosya Yargıtay’a gidecek.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 2013 yılında görülmeye başlanan davada, daha önce verilen beraat kararı 2021 yılında istinaf mahkemesi tarafından bozulmuş ve sanıklar yeniden yargılanmıştı. Kararda, sanık Ayhan Çarkın'ın beyanlarının yeterince tartışılmadığına dikkat çekilirken, "cinayet mermilerinin aidiyetlerinin araştırılması" istenmişti.

Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, söz konusu istinaf kararı sonucu yeniden yargılama başlamış, ancak 26 Mayıs 2023 yılında bir kez daha beraat kararı verilmişti. Mahkeme, istinaf mahkemesinin beraat kararını bozmasına rağmen ilk kararında ısrarcı olmuştu.