Faili meçhul cinayetler davasında tüm sanıklar beraat etti

Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan "JİTEM" davasının 7’nci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosyada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel ve Enver Ulu da dahil 19 sanık bulunuyordu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre duruşmaya, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Eşaşkanı Şevin Kaya ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcisi avukatlar ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi yöneticileri katıldı.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkında verilen beyanların “çelişkili olması” ve yeni bir delil elde edemeyecek kadar süre geçmesi nedeniyle yargılananlar hakkında beraat talep etti.

Katılan avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme heyeti katılan avukatlarının süre talebini “mahkemeyi uzatmaya yönelik” olduğunu savunarak reddetti.

Sanık avukatları iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini dile getirerek sanıkların beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Böylece dava kapsamında yargılanan kalmadı.